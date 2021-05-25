SOCAR увеличила поставки сжиженного газа в Украину

SOCAR Energy Ukraine импортировала в страну 2,89 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа

За 23 дня мая SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине, импортировала в страну 2,89 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Как передает Report, об этом говорится в отчете консалтинговой группы “А-95”.

Согласно отчету, это на 0,36 тысяч тонн или на 14,2% больше апрельского показателя.

Поставки сжиженного газа в Украину за 23 дня мая в целом составили 88,9 тысячи тонн, что на 2,5 тысяч тонн меньше объемов аналогичного периода апреля.

По словам операторов рынка, темпы поставок сжиженного газа соответствуют потребностям, и на данный момент рынок СУГ близок к сбалансированному состоянию.

В отчетном периоде импорт СУГ из России сократился на 39% и составил 20 тысяч тонн. Импорт казахстанского ресурса сохранил темпы прошлого месяца, и за 23 дня мая было поставлено 35 тысяч тонн сжиженного газа. Импорт из Беларуси вырос на 29%. В частности, «Белоруснефть» продолжила активные поставки, практически увеличив объемы в 3 раза, поставив в мае 9,5 тысяч тонн. «БНК» сократил отгрузки на 24%.

Поставки СУГ через западную границу увеличились в два раза, суммарно составив 13 тысяч тонн.