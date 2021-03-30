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SOCAR Energy Ukraine в этом месяце импортировал 3,25 тыс. тонн СПГ

SOCAR Energy Ukraine в этом месяце импортировал 3,25 тыс. тонн СПГ Всего в марте в Украину было ввезено 119,1 тыс. тонн сжиженного природного газа
Энергетика
30 марта 2021 г. 12:28
SOCAR Energy Ukraine в этом месяце импортировал 3,25 тыс. тонн СПГ

В этом месяце SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине, импортировала в страну 3,25 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ).

Как сообщает Report со ссылкой на украинскую прессу, об этом говорится в отчете консалтинговой группы “А-95”.

В документе также говорится, что это на 2,9% меньше, чем в феврале.

Всего в марте в Украину было ввезено 119,1 тыс. тонн сжиженного природного газа, что на 11 тыс. тонн или на 10% больше показателя месяцем ранее.

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Версия на английском языке SOCAR Energy Ukraine imports 3,250 tonnes of LPG this month
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Energy Ukraine” bu ay ölkəyə 3,25 min ton LPG idxal edib

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