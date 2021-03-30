SOCAR Energy Ukraine в этом месяце импортировал 3,25 тыс. тонн СПГ

Всего в марте в Украину было ввезено 119,1 тыс. тонн сжиженного природного газа

В этом месяце SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине, импортировала в страну 3,25 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ).

Как сообщает Report со ссылкой на украинскую прессу, об этом говорится в отчете консалтинговой группы “А-95”.

В документе также говорится, что это на 2,9% меньше, чем в феврале.

Всего в марте в Украину было ввезено 119,1 тыс. тонн сжиженного природного газа, что на 11 тыс. тонн или на 10% больше показателя месяцем ранее.