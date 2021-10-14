О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR увеличил экспорт нефти на 22%

SOCAR увеличил экспорт нефти на 22% В третьем квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 4,5 млн тонн нефти.
Энергетика
14 октября 2021 г. 18:00
SOCAR увеличил экспорт нефти на 22%

В третьем квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 4,5 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет SOCAR за третий квартал, экспорт увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортируемой компанией сырой нефти отражают объемы сырой нефти, принадлежащие как государству, так и самому SOCAR.

Объемы экспорта природного газа по стране увеличились на 48%, составив 4,4 млрд кубометров. За отчетный период в стране было потреблено 2,4 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке SOCAR neft ixracını 22 % artırıb

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi