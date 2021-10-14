SOCAR увеличил экспорт нефти на 22%

В третьем квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 4,5 млн тонн нефти.

В третьем квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 4,5 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет SOCAR за третий квартал, экспорт увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортируемой компанией сырой нефти отражают объемы сырой нефти, принадлежащие как государству, так и самому SOCAR.

Объемы экспорта природного газа по стране увеличились на 48%, составив 4,4 млрд кубометров. За отчетный период в стране было потреблено 2,4 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.