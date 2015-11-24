​SOCAR увеличил добычу газа

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-октябре 2015 года добыла 5 755,9 млн. кубометров газа. Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за 10 месяцев этого года добыча природного газа сократилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На октябрь приходится 594,9 млн. кубометров общего объема добычи за 10 месяцев этого года. Добыча газа в сентябре увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в этом году SOCAR планирует добыть с принадлежащих ему месторождений 6,5 млрд. кубометров газа.