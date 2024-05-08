SOCAR планирует расширение бизнеса в Болгарии

Компания SOCAR планирует расширение своего бизнеса в Болгарии и ведёт работу над развитием в этой стране внутренней сети распределения газа.

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) планирует расширение своего бизнеса в Болгарии и ведет работу над развитием в этой стране внутренней сети распределения газа.

Как сообщает Report, об этом заявил глава SOCAR Balkany Мурад Гейдаров в рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-Болгария.

По его словам, сегодня состоялось подписание меморандума между SOCAR и болгарской “Asarel Investment”, что означает еще один шаг в развитии бизнеса SOCAR Balkany в Болгарии.

"Мы сейчас ведем работу над тем, бы расширить свое присутствие в Болгарии и создать предприятие для работы с конечными потребителями. С этой целью планируем развивать в Болгарии внутреннюю сеть распределения газа", - заявил М. Гейдаров.

Он добавил, что энергетический сегмент является одним из важных компонентов сотрудничества двух стран.