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Германская EnBW и ADNOC договорились о поставках низкоуглеродного СПГ

Германская EnBW и ADNOC договорились о поставках низкоуглеродного СПГ Германская Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) договорилась с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о закупках на долгосрочной основе низкоуглеродного сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
8 мая 2024 г. 13:23
Германская EnBW и ADNOC договорились о поставках низкоуглеродного СПГ

Германская Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) договорилась с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о закупках на долгосрочной основе низкоуглеродного сжиженного природного газа (СПГ).

Об сообщает Report со ссылкой на сообщение EnBW.

"EnBW заключила контракт с ADNOC на закупку СПГ сроком на 15 лет. Эмиратская компания будет ежегодно поставлять EnBW 0,6 млн тонн СПГ после запланированного на 2028 год ввода в эксплуатацию завода Ruwais LNG", - говорится в сообщении.

Ruwais LNG общей мощностью 9,6 млн тонн в год станет первым заводом по сжижению природного газа на Ближнем Востоке, который будет удовлетворять свои потребности в электроэнергии за счет низкоуглеродных источников.

Компания EnBW, насчитывающая более 28 000 сотрудников, является одной из крупнейших энергоснабжающих компаний в Германии и Европе.

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Версия на английском языке ADNOC secures third 15-year LNG supply contract from its upcoming Ruwais facility

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