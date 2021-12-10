SOCAR увечил долю в "Шахдениз"

SOCAR увечил долю в "Шахдениз"

SOCAR увеличивает свою долю в проектах "Шахдениз" и Южнокавказский газопровод ( Баку-Тбилиси-Эрзурум). В проекте разработки месторождения "Шахдениз" доля компании составит 14,35%.

Об этом Report сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана.

Как сообщили в компании, она решила воспользоваться правом преимущественного выкупа после того, как малайзийская компания Petronas решила продать свою долю в этом проекте.

SOCAR выкупает у Petronas 4,35% акций проекта в соответствии с условиями соглашения. Оставшиеся 15,5% акций Petronas были приобретены Lukoil и оператором проекта ВР.

С учетом этих условий ожидается, что соответствующее соглашение вступит в силу в январе 2022 года.

В октябре Lukoil объявила о покупке всей доли Petronas в размере 15,5% в этом газовом проекте за 2,25 млрд долларов.

Газоконденсатное месторождение "Шахдениз" расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

Участниками проекта являются британская BP (оператор, доля 28,83%), турецкая ТРАО (19%), Petronas (15,5%), SOCAR (10%), Lukoil (10%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%).