О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR увечил долю в "Шахдениз"

SOCAR увечил долю в "Шахдениз" SOCAR увечил долю в "Шахдениз"
Энергетика
10 декабря 2021 г. 14:32
SOCAR увечил долю в Шахдениз

SOCAR увеличивает свою долю в проектах "Шахдениз" и Южнокавказский газопровод ( Баку-Тбилиси-Эрзурум). В проекте разработки месторождения "Шахдениз" доля компании составит 14,35%.

Об этом Report сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана.

Как сообщили в компании, она решила воспользоваться правом преимущественного выкупа после того, как малайзийская компания Petronas решила продать свою долю в этом проекте.

SOCAR выкупает у Petronas 4,35% акций проекта в соответствии с условиями соглашения. Оставшиеся 15,5% акций Petronas были приобретены Lukoil и оператором проекта ВР.

С учетом этих условий ожидается, что соответствующее соглашение вступит в силу в январе 2022 года.

В октябре Lukoil объявила о покупке всей доли Petronas в размере 15,5% в этом газовом проекте за 2,25 млрд долларов.

Газоконденсатное месторождение "Шахдениз" расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

Участниками проекта являются британская BP (оператор, доля 28,83%), турецкая ТРАО (19%), Petronas (15,5%), SOCAR (10%), Lukoil (10%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке SOCAR “Şahdəniz” və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri layihələrində iştirak payını artırır

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Социальные выплаты семьям шехидов Гарахейбат будут установлены в этом месяце
Социальные выплаты семьям шехидов "Гарахейбат" будут установлены в этом месяце
3 декабря 2021 г. 21:19
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi