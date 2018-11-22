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    SOCAR Ukraine поставит министерству обороны 1 100 тонн авиатоплива

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Торговый дом SOCAR Ukraine, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), стал одним из победителей тендера на поставку 4 тыс. тонн авиатоплива, объявленного министерством обороны Украины.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в аукционе приняли участие 4 компании.

    SOCAR Ukraine поставит министерству обороны 1 100 тонн авиатоплива. Конечная дата отгрузки – 17 декабря.

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