SOCAR Ukraine поставит министерству обороны 1 100 тонн авиатоплива

22 ноября, 2018 16:30

https://report.az/storage/news/24e1b3198f2b4377001dc7e19637f2b5/00798dbf-50b8-41ba-afed-4738a632dc92_292.jpg Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Торговый дом SOCAR Ukraine, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), стал одним из победителей тендера на поставку 4 тыс. тонн авиатоплива, объявленного министерством обороны Украины. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в аукционе приняли участие 4 компании. SOCAR Ukraine поставит министерству обороны 1 100 тонн авиатоплива. Конечная дата отгрузки – 17 декабря.