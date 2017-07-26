SOCAR Ukraine импортировала сжиженный газ Tengizchevroil

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), импортировала сжиженный газ казахстанского производителя Tengizchevroil.

Как передает Report со ссылкой на НефтеРынок, об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO.

Объемы поставок составили около 310 тонн сжиженного газа (175 пропановой и 135,5 тонн бутановой фракции).

Импортером газа выступила SOCAR Energy Ukraine. Поставка была совершена через швейцарскую SOCAR Trading SA.

В газовом подразделении украинской компании SOCAR LPG сообщили, что ресурс уже реализовывается в оптовом сегменте Киевского региона.