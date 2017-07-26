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    SOCAR Ukraine импортировала сжиженный газ Tengizchevroil

    Объемы поставок составили около 310 тонн сжиженного газа

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), импортировала сжиженный газ казахстанского производителя Tengizchevroil.

    Как передает Report со ссылкой на НефтеРынок, об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO.

    Объемы поставок составили около 310 тонн сжиженного газа (175 пропановой и 135,5 тонн бутановой фракции).

    Импортером газа выступила SOCAR Energy Ukraine. Поставка была совершена через швейцарскую SOCAR Trading SA.

    В газовом подразделении украинской компании SOCAR LPG сообщили, что ресурс уже реализовывается в оптовом сегменте Киевского региона.

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