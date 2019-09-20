Глава SOCAR Turkey: Новый нефтехимический комплекс сократит текущий дефицит Турции

Новый нефтехимический комплекс (проект Mercury – производство ароматических углеводородов и очищенной терефталевой кислоты (PTA)), который планируют реализовать Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP в Алиаге (Измир, Турция), на 5,5 млрд долларов сократит текущий дефицит Турции от импорта нефтехимической продукции.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом рассказал генеральный исполнительный директор "дочки" SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов.

"Текущий дефицит Турции от импорта нефтехимических продуктов в Турцию составляет 11,5 млрд долларов. Новое предприятие покроет часть дефицита в 5,5 млрд долларов", - сказал он.

Он отметил, что строительство нового комплекса начнется в 2020 году, а его запуск ожидается в 2023 году: "На предприятии будет производиться 1,25 млн тонн очищенной терефталевой кислоты, 840 тыс. тонн параксилола (PX), 340 тыс. тонн бензола. Инвестиционная стоимость совместного предприятия BP и SOCAR (50/50) предусматривается в объеме 1,8 млрд долларов. Новый нефтехимический комплекс будет интегрирован с НПЗ STAR и нефтехимическим комплексом Petkim".

BP и SOCAR 20 декабря прошлого года подписали принципы соглашения об оценке планов по строительству нефтехимического комплекса мирового масштаба в Турции и созданию совместного предприятия по его управлению.