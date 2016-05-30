Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ SOCAR Trading SA и ONGC Videsh Limited подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Trading, подписание состоялось 27 мая.

Подписанный меморандум предусматривает сотрудничество двух сторон в нефтегазовой отрасли, посредством обмена опытом в оптимизации доходов от продаж.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была зарегистрирована в декабре 2007 года как маркетинговое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для продажи азербайджанской нефти, добытой с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и других близлежащих месторождений Азербайджана. По состоянию на январь 2016 года, SOCAR Trading имеет более 200 сотрудников по всему миру, сосредоточенных в пяти главных торговых представительствах в Женеве, Лондоне, Сингапуре, Дубае и Калгари, а также нескольких других представительствах.

