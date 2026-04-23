SOCAR Trading: БТД остается наиболее безопасным экспортным маршрутом региона

Нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) остается более безопасным и ценным экспортным маршрутом для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по коммерческим вопросам компании SOCAR Trading Тагы Тагызаде, выступая на II Форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

По его словам, преимущества трубопровода обусловлены рядом ключевых факторов. "Такие параметры, как проливы, качество нефти, сроки транспортировки, транспортные расходы, ценообразование и страховые затраты делают БТД более безопасным и ценным экспортным маршрутом для региона", - отметил он.

Тагызаде добавил, что, по оценкам казахстанских партнеров, транспортные расходы составляют около $90 в среднем. "Это связано с этапами перевозки через Каспийское море, внутренней транспортировкой и последующей доставкой в порт Джейхан. Несмотря на эти сложности, для Казахстана БТД остается более привлекательным по сравнению с существующими альтернативами", - подчеркнул он.

Тагызаде также добавил, что на данном этапе ключевым вопросом является наращивание объемов транспортировки.