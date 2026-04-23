İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Energetika
    • 23 aprel, 2026
    • 11:34
    SOCAR Trading: BTC regionda daha təhlükəsiz və dəyərli ixrac marşrutudur

    Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri region üçün daha təhlükəsiz və dəyərli ixrac marşrutudur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) törəməsi - "SOCAR Trading" şirkətinin kommersiya məsələləri üzrə direktoru Tağı Tağızadə Bakıda keçirilən "II Xəzər və Mərkəzi Asiya Neft Ticarəti və Logistikası Forumu"nda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, kəmərin üstünlüyü bir sıra mühüm amillərlə bağlıdır: "Boğazlar, neftin keyfiyyəti, daşınma müddəti, nəqliyyat xərcləri, qiymət formalaşması və sığorta xərcləri kimi amillər BTC-ni region üçün daha təhlükəsiz və dəyərli ixrac marşrutuna çevirir. Qazaxıstanlı həmkarlarımız haqlı olaraq bildirir ki, onlar üçün nəqliyyat xərcləri təxminən 90 dollar civarındadır. Bu isə Xəzər dənizi vasitəsilə daşınma, ölkə daxilində nəqliyyat və sonda Ceyhan limanına çatdırılma kimi mərhələlərlə bağlıdır. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Qazaxıstan üçün BTC marşrutu mövcud alternativlərlə müqayisədə yenə də cəlbedici sayılır. Hazırda əsas məsələ həcmlərin artırılmasıdır".

    SOCAR Trading: БТД остается наиболее безопасным экспортным маршрутом региона
    SOCAR Trading: BTC pipeline safer export route in region

