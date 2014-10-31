SOCAR сократила производство дизельного топлива на 7%

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В течение января-сентября 2014 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) произвела 1,746 млн. тонн дизельного топлива. По сравнению с январем-сентябрем 2013 года производство дизельного топлива сократилось на 6,7%. Как передает Report, об этом говорится в отчете Госкомстата.

По данным на 1 октября 2014 года, на складах предприятий накопилось 81,8 тыс. тонн нереализованной продукции, что на 64,3% превышает аналогичный показатель на начало октября 2013 года.

Отметим, что в 2013 году в Азербайджане было произведено 2,495 млн. тонн дизельного топлива, а это на 5,3% превышает итоговый показатель 2012 года. Вся продукция произведена на нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева.