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Report Georgia

SOCAR сократила объем буровых работ

SOCAR сократила объем буровых работ Одна из причин - временное ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика
15 июля 2020 г. 16:47
SOCAR сократила объем буровых работ

Во II квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выполнила более 15 тысяч метров буровых работ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это немного меньше, чем за тот же период прошлого года.

Снижение связано с падением мирового спроса на нефть в результате пандемии коронавируса (COVID-19) и временным ограничением добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Добыча в основном ограничена на месторождениях с низким уровнем рентабельности, и, соответственно, сокращен объем буровых работ.

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