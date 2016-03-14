​SOCAR сдал в эксплуатацию новую платформу на месторождении "Гюнешли"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сдала в эксплуатацию новую глубоководную морскую платформу №7 на месторождении "Гюнешли", расположенном в национальном секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании.

Президент SOCAR провел осмотр введенной в эксплуатацию первой за годы независимости и самой глубоководной платформы, на которой все работы по проектированию, строительству и монтажу полностью проведены компанией.

Проект платформы разработан Научно- исследовательским проектным институтом нефти и газа, строительство осуществлено трестом "Нефтгазтикинти". Платформа предназначена для бурения 20 эксплуатационных скважин и расположена на востоке месторождения "Гюнешли" на глубине 148 метров.

Отмечается, что для бурильных работ на платформе будут использованы 2 бурильных установки, отвечающие самым современным стандартам. Одна из них - установка ZJ 70/4500 DZ производства Китая, вторая - Bentec 3000 HP AC производства Германии. На платформе №7 планируется пробурить 6 газовых и 14 нефтяных скважин.

По расчетам геологов, из нефтяных скважин будет добываться 100 тонн нефти и 15 тыс. кубометров попутного газа в сутки, газовых скважин - 150 тыс. кубометров природного газа и 15 тыс. конденсата в сутки.

Затем президент SOCAR запустил бурильный станок на первой скважине, которая будет пробурена на платформе.