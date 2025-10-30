SOCAR провела первый Форум по праву и комплаенсу

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошел первый Форум по праву и комплаенсу.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на компанию, Форум, в котором приняли участие специалисты по праву и комплаенсу Группы SOCAR, работающие в различных странах, а также представители ведущих международных юридических компаний, был направлен на обмен знаниями и опытом, а также на обсуждение новых юридических рисков.

    В рамках Форума прошли панельные дискуссии на темы "Международные арбитражные споры", "Коррупция и глобальный энергетический сектор" и "Юридические сложности в бизнес-среде".

    Участники подчеркнули важность укрепления командного духа и сотрудничества между зарубежными предприятиями Группы SOCAR для эффективного реагирования на вызовы быстро меняющейся глобальной среды.

    Также было отмечено, что SOCAR в своей деятельности руководствуется юридическими нормами, этическими принципами, прозрачностью и высокими стандартами корпоративного управления. Компания планирует проводить подобные форумы ежегодно.

    SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə Hüquq və Uyğunluq Forumu keçirilib

