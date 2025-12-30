В 2025 году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детсадов

В этом году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детских садов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства науки и образования за 2025 год.

Отмечается, что в рамках исполнения I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории проводились работы по созданию образовательной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях:

"За прошедший период построено 21 общеобразовательное учреждение и 14 дошкольных образовательных учреждений. В 20 действующих общеобразовательных учреждениях обучаются 3902 ученика, работают 370 преподавателей и 131 технический персонал. В 7 действующих дошкольных образовательных учреждениях обучаются 270 детей, работают 25 преподавателей и 58 технических сотрудников".

В отчете также подчеркивается, что состоялось открытие 18 общеобразовательных учреждений, капитально отремонтированных или построенных за счет инвестиционного бюджета за предыдущие годы:

"Ремонтные работы проведены в 760 общеобразовательных учреждениях, из которых 137 отремонтированы капитально. На 2026-2030 годы планируется строительство 21 профессионального образовательного учреждения, соответствующего современным стандартам, и капитальный ремонт 2 профессиональных образовательных учреждений".