    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 13:09
    ММ принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

    Милли Меджлис принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

    Как сообщает Report, спикер парламента Сахиба Гафарова отметила, что каждый год в этот период Милли Меджлис обращается к нашим соотечественникам и согражданам, и последний вопрос повестки касается утверждения именно этого обращения.

    Текст обращения зачитал депутат Заур Шюкюров.

    Затем обращение было вынесено на голосование и принято.

    Милли Меджлис День солидарности азербайджанцев мира Сахиба Гафарова
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə Milli Məclisin müraciəti qəbul edilib
    Milli Majlis adopts appeal on World Azerbaijanis Solidarity Day

