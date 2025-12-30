ММ принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

Милли Меджлис принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, спикер парламента Сахиба Гафарова отметила, что каждый год в этот период Милли Меджлис обращается к нашим соотечественникам и согражданам, и последний вопрос повестки касается утверждения именно этого обращения.

Текст обращения зачитал депутат Заур Шюкюров.

Затем обращение было вынесено на голосование и принято.