ММ принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
- 30 декабря, 2025
- 13:09
Милли Меджлис принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
Как сообщает Report, спикер парламента Сахиба Гафарова отметила, что каждый год в этот период Милли Меджлис обращается к нашим соотечественникам и согражданам, и последний вопрос повестки касается утверждения именно этого обращения.
Текст обращения зачитал депутат Заур Шюкюров.
Затем обращение было вынесено на голосование и принято.
