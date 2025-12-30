ММ в последнем чтении принял новое требование к потребителям финансовых услуг

Милли Меджлис в последнем чтении принял поправки в Налоговый кодекс, касающиеся новых требований к потребителям финансовых услуг.

Как сообщает Report, поправки обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, при открытии финансовыми учреждениями счета или предоставлении финансовых услуг физическим и юридическим лицам, необходимая информация и документы для определения резидентства лица в целях исполнения международных договоров Азербайджана, предусматривающих обмен налоговой и финансовой информацией, а также информация и документы об изменениях, влияющих на статус резидентства лица в этой информации и документах, должны быть представлены лицом в финансовое учреждение в течение 30 дней с даты изменения.

Кроме этого, привлечение лиц к административной ответственности за предоставление финансовому учреждению недостоверной и (или) искаженной информации и документов, или непредоставление в 30-дневный срок информации и документов об изменениях, влияющих на статус резидентства, осуществляется в соответствии с Кодексом об административных проступках.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.