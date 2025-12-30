Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за шторма

Неблагоприятные метеоусловия в районе работы Морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) вынудили приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений.

Как передает Report, об этом сообщил КТК.

"Прием нефти также был остановлен 29 декабря в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.

Консорциум подчеркивает, что при эксплуатации оборудования Морского терминала в Черном море и работы нефтепровода Тенгиз–Новороссийск, по которому нефть транспортируется к терминалу, соблюдаются строгие стандарты охраны окружающей среды и промышленной безопасности, не допуская аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти.

КТК отмечает, что на ритмичность отгрузок также оказали влияние последствия атаки безэкипажным катером на ВПУ-2, его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных сложными зимними гидрометеорологическими условиями.

О возобновлении работы нефтепровода и возвращении к штатному режиму отгрузки нефти на Морском терминале будет сообщено дополнительно.