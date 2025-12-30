Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за шторма
- 30 декабря, 2025
- 13:43
Неблагоприятные метеоусловия в районе работы Морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) вынудили приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений.
Как передает Report, об этом сообщил КТК.
"Прием нефти также был остановлен 29 декабря в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.
Консорциум подчеркивает, что при эксплуатации оборудования Морского терминала в Черном море и работы нефтепровода Тенгиз–Новороссийск, по которому нефть транспортируется к терминалу, соблюдаются строгие стандарты охраны окружающей среды и промышленной безопасности, не допуская аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти.
КТК отмечает, что на ритмичность отгрузок также оказали влияние последствия атаки безэкипажным катером на ВПУ-2, его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных сложными зимними гидрометеорологическими условиями.
О возобновлении работы нефтепровода и возвращении к штатному режиму отгрузки нефти на Морском терминале будет сообщено дополнительно.