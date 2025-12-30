Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Милли Меджлис утвердил штрафы и аресты за опасную езду на мопедах

    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 13:35
    Милли Меджлис утвердил штрафы и аресты за опасную езду на мопедах

    Милли Меджлис принял в окончательном чтении законопроект о штрафах и других мерах ответственности для водителей мопедов за автохулиганство.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были утверждены на сегодняшнем пленарном заседании.

    Согласно законопроекту, автохулиганством признаются умышленные действия водителя мопеда, демонстративно нарушающие общественный порядок и покой граждан, выражающие явное неуважение к обществу и сопровождающиеся систематическими нарушениями правил дорожного движения.

    В частности, ответственность предусмотрена за:

    - проведение скоростных гонок с участием двух и более транспортных средств;

    - управление транспортным средством с подъемом одного или нескольких колес над дорожным покрытием;

    - резкое ускорение с длительным проскальзыванием колес, сопровождающееся характерным шумом или многочисленными следами шин на дороге (за исключением случаев экстренного торможения для предотвращения ДТП).

    За такие правонарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 750 манатов с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год, либо административный арест от 15 суток до одного месяца - с учетом характера нарушения и личности правонарушителя.

    При повторном совершении аналогичных действий в течение одного года штраф составит от 750 до 1000 манатов с лишением права управления сроком на два года, либо административный арест от одного до двух месяцев.

    Если же указанные действия совершаются с превышением установленной скорости более чем на 60 км/ч, предусмотрен штраф от 2 000 до 4 000 манатов с лишением права управления на два года либо административный арест сроком от одного до двух месяцев.

    Милли Меджлис нарушение ПДД автохулиганство мопеды поправки в закон
    Avtoxuliqanlıqla məşğul olan moped sürücülərinin cərimələnməsi haqqında dəyişiklik son oxunuşda qəbul edilib

    Последние новости

    14:01

    Посол: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отраслях

    Бизнес
    13:58

    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    Наука и образование
    13:46

    Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

    Происшествия
    13:46

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без золота выросло на 30%

    Бизнес
    13:43

    В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

    Наука и образование
    13:43

    Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за шторма

    Другие страны
    13:38

    В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров

    Внешняя политика
    13:37

    В 2025 году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детсадов

    Наука и образование
    13:36

    Сахиль Бабаев рассказал о ходе работ по информационной системе "Цифровые государственные финансы"

    Финансы
    Лента новостей