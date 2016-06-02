​SOCAR привлечет дополнительный кредит для газификации

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Привлеченные у Центробанка Азербайджана средства на сумму 472 млн. манатов использованы на реализацию мероприятий по газификации на территории Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

С.Гасымов отметил, что в связи с девальвацией национальной валюты направлено обращение в Кабинет министров для привлечения дополнительного кредитования в размере 198 млн. манатов: "Эти средства будут привлечены у Центробанка или же у Международного банка Азербайджана".