    SOCAR приобрела долю в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений Африки

    Энергетика
    22 января, 2026
    • 10:53
    SOCAR приобрела долю в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений Африки

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR приобрела 10% доли в одном из крупнейших морских нефтегазовых месторождений Африки.

    Как сообщили Report в SOCAR, компания подписала с итальянской Eni S.p.A. соглашение о приобретении 10-процентной доли участия в проекте разработки нефтегазового месторождения Baleine в Кот-д'Ивуаре.

    Документ был подписан в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и главным исполнительным директором Eni Клаудио Дескальци.

    "Соглашение полностью соответствует стратегии глобального расширения SOCAR и обеспечивает компании доступ к богатым нефтегазовым ресурсам Африканского континента. Документ также является частью более широкой стратегической кооперации между SOCAR и Eni в различных сегментах энергетической отрасли", - сообщили в Госнефтекомпании.

    Реализация сделки и ее окончательное закрытие зависят от согласований со стороны соответствующих регулирующих органов и других стандартных условий.

    Месторождение Baleine считается одним из крупнейших нефтегазовых открытий в Западной Африке за последние годы. Оно было обнаружено в 2021 году, а промышленная добыча началась в 2023-м.

    В настоящее время в рамках первой и второй фаз разработки на месторождении ежедневно добывается более 62 тыс. баррелей нефти и свыше 2,1 млн кубометров газа. После ввода в эксплуатацию третьей фазы суточная добыча планируется на уровне 150 тыс. баррелей нефти и около 5,7 млн кубометров газа.

    Отдельно подчеркивается, что Baleine является первым в Африке морским нефтегазовым проектом с нулевым чистым уровнем выбросов.

