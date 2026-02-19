Аббасов: Колониальная политика мешает сотрудничеству между странами

Колониальная политика и глобальное неравенство остаются одними из ключевых факторов, препятствующих развитию полноценного сотрудничества между странами мира.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в беседе с журналистами.

По его словам, в последние годы некоторые страны продолжают применять политику ассимиляции в отношении других народов и государств.

"Ведутся грязные политические игры. Некоторые государства пытаются навязать свой язык, религию, традиции и обычаи другой стране. Как бы ни пытались представить этот процесс под иным названием, по своей сути это ассимиляция", - подчеркнул он.

Аббасов также заявил, что на Бакинскую инициативную группу оказывается давление со стороны Франции, Бельгии и других стран с колониальным прошлым. "Однако, несмотря на это, мы продолжаем свою деятельность на различных международных платформах и в разных форматах", - заявил исполнительный директор.

Он добавил, что Виртуальный музей колониализма играет важную роль в формировании плотного и конструктивного сотрудничества. Эксперты и исследователи могут использовать эти платформы как авторитетный источник, отметил Аббасов.