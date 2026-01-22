İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    SOCAR "Baleine" neft-qaz yatağının işlənməsi layihəsində 10 % iştirak payı alıb

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:32
    SOCAR Baleine neft-qaz yatağının işlənməsi layihəsində 10 % iştirak payı alıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Kot-d'İvuarda yerləşən "Baleine" neft-qaz yatağının işlənməsi layihəsində 10 % iştirak payının alınması ilə bağlı İtaliyanın "Eni S.p.A." şirkəti ilə saziş imzalayıb.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, sənədi Dünya İqtisadi Forumunun 2026-cı il İllik Toplantısı çərçivəsində SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf və "Eni S.p.A." şirkətinin baş icraçı direktoru Klaudio Deskalzi imzalayıb.

    Saziş SOCAR-ın Afrika qitəsinin zəngin neft-qaz resurslarına çıxışını təmin etməklə yanaşı, şirkətin qlobal genişlənmə strategiyasına tam uyğundur, SOCAR və "Eni S.p.A" arasında enerji sənayesinin müxtəlif seqmentlərində formalaşmış daha geniş strateji əməkdaşlığın bir hissəsini təşkil edir.

    Sazişin icrası və əməliyyatın yekunlaşması müvafiq tənzimləyici qurumlardan razılıqların alınmasından, eləcə də digər standart şərt və tələblərin yerinə yetirilməsindən asılıdır.

    "Baleine" Qərbi Afrikada son illərdə aşkar edilmiş ən iri neft-qaz yataqlarından biri hesab olunur. Dənizdə yerləşən yataq 2021-ci ildə kəşf edilib və 2023-cü ildə hasilata başlanılıb.

    Hazırda "Baleine" yatağından işlənmənin 1-ci və 2-ci mərhələləri çərçivəsində gündəlik 62 min bareldən artıq neft və 2,1 milyon kubmetrdən çox qaz hasil edilir. 3-cü mərhələnin işə salınması ilə gündəlik hasilatın 150 min barel neftə və təxminən 5,7 milyon kubmetr qaza çatdırılması nəzərdə tutulur.

    "Baleine" Afrikada ilk xalis sıfır emissiyalı dəniz neft-qaz layihəsidir.

    Foto
    SOCAR приобрела долю в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений Африки
    SOCAR acquires 10% stake in Baleine oil and gas field development project

    Son xəbərlər

    11:00

    Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən bir ailənin dörd üzvü müalicədən sonra evə buraxılıblar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:57

    NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıb

    Komanda
    10:56

    Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıb

    Region
    10:51

    Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşib

    Region
    10:44

    Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:43

    Bu il keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanlarının qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:39

    Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb

    Hadisə
    10:38

    Donald Trampın yeni idxal rüsumlarından imtina etməsi qızılı ucuzlaşdırıb

    Maliyyə
    10:32

    Azərbaycanlı futzal hakimi Ermənistan millisinin oyununa təyinat alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti