SOCAR постоянно изучает иностранный опыт при внедрении новых технологий

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR постоянно изучает опыт иностранных компаний и государств, а также обменивается с ними опытом при внедрении какой-либо новой технологии.

Азербайджанская Госнефтекомпания SOCAR постоянно изучает опыт иностранных компаний и государств, а также обменивается с ними опытом при внедрении новых технологий.

Об этом Report сказал заместитель начальника управления информационных технологий и коммуникаций SOCAR Фуад Алиев.

«При внедрении технологий компании всегда изучают опыт других государств или организаций, уже прошедших этот путь, а также возникшие проблемы. На основе их опыта и ошибок мы стараемся, чтобы реализация наших проектов прошла успешно», - сказал он. По его словам, немецкая компания SAP является самым крупным партнером SOCAR в сфере цифровой трансформации.

SOCAR также обменивался опытом с нефтяными компаниями Казахстана, Узбекистана, России и других, чтобы выбрать наиболее приемлемый для себя путь внедрения инноваций.

По словам Ф.Алиева, подобный обмен опытом происходит на взаимной основе. Так, недавно казахстанская госнефтекомпания "Казмунайгаз" обратилась к Азербайджану, чтобы изучить опыт SOCAR в вопросе защиты прав интеллектуальной собственности.