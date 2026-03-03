SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн
Энергетика
- 03 марта, 2026
- 16:45
Компания SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана, в январе текущего года экспортировало продукцию на сумму $14,9 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным, это на $0,2 млн или на 1,3% меньше по сравнению с январем 2025 года.
В январе экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $268,4 млн.
