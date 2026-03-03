Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:45
    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Компания SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана, в январе текущего года экспортировало продукцию на сумму $14,9 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    По данным, это на $0,2 млн или на 1,3% меньше по сравнению с январем 2025 года.

    В январе экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $268,4 млн.

    SOCAR Polymer Госнефтекомпания Азербайджана Центр анализа экономических реформ и коммуникаций
    "SOCAR Polymer" yanvarda 15 milyon dollar ixrac gəlirləri əldə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился более чем на 57%

    Бизнес
    17:01

    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    16:59

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    16:58

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    16:52

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    16:45

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    16:41

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

    Экология
    16:39

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    16:38

    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    Лента новостей