"SOCAR Polymer" yanvarda 15 milyon dollar ixrac gəlirləri əldə edib
Energetika
- 03 mart, 2026
- 16:18
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 14,9 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.
Bu, 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 0,2 milyon ABŞ dolları və yaxud 1,3 % azdır.
Yanvarda Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 9 % artaraq 268,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Son xəbərlər
17:06
Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdirDigər ölkələr
17:05
Foto
Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:05
Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcəkFərdi
17:00
"AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıbSənaye
16:59
Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
16:57
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıbDigər ölkələr
16:54
Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİBEkologiya
16:53
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıbFutbol
16:49