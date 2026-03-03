İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "SOCAR Polymer" yanvarda 15 milyon dollar ixrac gəlirləri əldə edib

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 16:18
    SOCAR Polymer yanvarda 15 milyon dollar ixrac gəlirləri əldə edib

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 14,9 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.

    Bu, 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 0,2 milyon ABŞ dolları və yaxud 1,3 % azdır.

    Yanvarda Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 9 % artaraq 268,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

