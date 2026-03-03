İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    BƏƏ-nin fond bazarları çərşənbə günü fəaliyyətini bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 22:43
    BƏƏ-nin fond bazarları çərşənbə günü fəaliyyətini bərpa edəcək

    İranın BƏƏ ərazisinə endirdiyi zərbələr səbəbindən yaranan iki günlük fasilədən sonra ölkənin fond bazarları çərşənbə günü fəaliyyətini bərpa edəcək.

    "Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Qiymətli Kağızlar və Əmtəə Bazarları İdarəsi (CMA) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Əbu-Dabi Fond Birjasında (ADX) və Dubay Maliyyə Bazarında (DFM) ticarət bərpa olunacaq.

    "Birjaların fəaliyyətinin bərpası tənzimləyici qurumla birjalar arasında davam edən koordinasiya çərçivəsində, əvvəllər elan edilmiş vaxtlara uyğun olaraq həyata keçirilir", - CMA-nın bəyanatında bildirilib.

    İdarədən qeyd edilib ki, vəziyyəti izləməyə davam edəcək və zərurət yaranarsa, investorların qorunması üçün tədbirlər görəcəklər.

    Dubay Maliyyə Xidmətlər İdarəsi (DFSA) bildirib ki, "Nasdaq Dubai" də çərşənbə günü ticarət üçün açılacaq.

    BƏƏ İran fond bazarı
    Фондовые рынки ОАЭ возобновят свою работу в среду

    Son xəbərlər

    23:17

    SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıb

    Region
    23:11

    Hakan Fidan: Fars körfəzi ölkələri İrana hücum etsə, müharibə genişlənəcək

    Region
    23:08

    Livan hərbçiləri "Hizbullah"ın 12 silahlısını saxlayıb

    Digər ölkələr
    22:56

    İsrail İranın məxfi nüvə mərkəzinə zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:55

    Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi var

    Region
    22:52

    "Liverpul"un qapıçısı Alisson Bekker "İnter" və "Yuventus"un hədəfindədir

    Futbol
    22:47

    Hakan Fidan İranın bölgə ölkələrinə hücum səbəbini açıqlayıb

    Region
    22:45

    KİV: Əli Xamenei Məşhəd şəhərində dəfn olunacaq

    Region
    22:43

    BƏƏ-nin fond bazarları çərşənbə günü fəaliyyətini bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti