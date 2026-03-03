Tramp İrana qarşı əməliyyat başa çatdıqdan sonra neftin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 22:26
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İrana qarşı əməliyyat başa çatdıqdan sonra neftin qiyməti aşağı düşəcək.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.
"Bəli, bir müddət qiymətlər yüksək olacaq. Amma biz hərbi əməliyyatı başa çatdırdıqdan sonra qiymətlər enəcək", - Tramp deyib.
Onun fikrincə, yekunda neftin qiyməti hətta ABŞ-nin İrana zərbələri başlamazdan əvvəlki səviyyədən də aşağı ola bilər.
Son xəbərlər
23:17
SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıbRegion
23:11
Hakan Fidan: Fars körfəzi ölkələri İrana hücum etsə, müharibə genişlənəcəkRegion
23:08
Livan hərbçiləri "Hizbullah"ın 12 silahlısını saxlayıbDigər ölkələr
22:56
İsrail İranın məxfi nüvə mərkəzinə zərbə endirdiyini bildiribDigər ölkələr
22:55
Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi varRegion
22:52
"Liverpul"un qapıçısı Alisson Bekker "İnter" və "Yuventus"un hədəfindədirFutbol
22:47
Hakan Fidan İranın bölgə ölkələrinə hücum səbəbini açıqlayıbRegion
22:45
KİV: Əli Xamenei Məşhəd şəhərində dəfn olunacaqRegion
22:43