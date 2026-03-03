İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Tramp İrana qarşı əməliyyat başa çatdıqdan sonra neftin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 22:26
    Tramp İrana qarşı əməliyyat başa çatdıqdan sonra neftin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İrana qarşı əməliyyat başa çatdıqdan sonra neftin qiyməti aşağı düşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.

    "Bəli, bir müddət qiymətlər yüksək olacaq. Amma biz hərbi əməliyyatı başa çatdırdıqdan sonra qiymətlər enəcək", - Tramp deyib.

    Onun fikrincə, yekunda neftin qiyməti hətta ABŞ-nin İrana zərbələri başlamazdan əvvəlki səviyyədən də aşağı ola bilər.

    ABŞ İrana hərbi zərbələr neftin qiyməti
    Трамп ожидает снижения цен на нефть после завершения операции против Ирана

