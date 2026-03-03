İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    ABŞ İspaniya ilə ticari əlaqələrini pozmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 22:14
    ABŞ İspaniya ilə ticari əlaqələrini pozmaq niyyətindədir

    ABŞ İspaniyanın hərbi xərcləri ÜDM-in 5 %-nə qədər artırmaqdan imtina etməsindən sonra bu ölkə ilə bütün ticari əlaqələrini kəsmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Almaniya kansleri Fridrix Mertslə görüşündə bildirib.

    "Onların möhtəşəm insanları var, lakin möhtəşəm rəhbərlikləri yoxdur. Bildiyiniz kimi, onlar NATO-da hərbi xərcləri 5 %-ə qədər artırmağa razılaşmayan yeganə ölkə idilər. Düşünmürəm ki, onlar nəyisə artırmağa razılaşmaq niyyətindədirlər", - o deyib.

    "Onlar hər şeyi 2 % səviyyəsində saxlamaq istəyirdilər və həmin 2 %-i də ödəmirlər, ona görə də biz İspaniya ilə bütün ticarəti dayandırmağa hazırlaşırıq. İspaniya ilə heç bir əlaqəmizin olmasını istəmirik", - ABŞ lideri əlavə edib.

    ABŞ İspaniya ÜDM ticarət
    Трамп намерен разорвать торговлю с Испанией

    Son xəbərlər

    23:17

    SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıb

    Region
    23:11

    Hakan Fidan: Fars körfəzi ölkələri İrana hücum etsə, müharibə genişlənəcək

    Region
    23:08

    Livan hərbçiləri "Hizbullah"ın 12 silahlısını saxlayıb

    Digər ölkələr
    22:56

    İsrail İranın məxfi nüvə mərkəzinə zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:55

    Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi var

    Region
    22:52

    "Liverpul"un qapıçısı Alisson Bekker "İnter" və "Yuventus"un hədəfindədir

    Futbol
    22:47

    Hakan Fidan İranın bölgə ölkələrinə hücum səbəbini açıqlayıb

    Region
    22:45

    KİV: Əli Xamenei Məşhəd şəhərində dəfn olunacaq

    Region
    22:43

    BƏƏ-nin fond bazarları çərşənbə günü fəaliyyətini bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti