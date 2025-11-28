SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 2%
Энергетика
- 28 ноября, 2025
- 15:12
ООО SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), за январь-октябрь этого года экспортировало полимерной продукции на $223,3 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно данным, это на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Напомним, что за 10 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $3 млрд.
