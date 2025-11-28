İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:52
    SOCAR Polymer ixrac gəlirlərini 2 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 223,3 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın noyabr sayında bildirilir.

    Bu, 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 2,1 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 10 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi SOCAR SOCAR Polymer
    SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 2%
    SOCAR Polymer boosts exports to $223M in ten months

