SOCAR получит от Petkim дивиденды в размере 145 млн манатов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Нефтехимический холдинг Petkim, крупнейший актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), выплатит своим акционерам дивиденды в размере 600 млн лир (283,56 млн манатов) за счет прибыли за 2016 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Платформу информирования общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP), это решение принято на состоявшемся 29 марта заседании правления Petkim по итогам деятельности за 2016 год.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş получит дивиденды на сумму 306 млн лир (144,616 млн манатов). Выплата дивидендов состоится 14 апреля.

Petkim в 2016 году получил прибыль в размере 725,786 млн лир, распределяемая чистая прибыль составила 690,645 млн лир.

Большинством голосов на заседании была утверждена компания PwC (PricewaterhouseCoopers), выбранная решением правления холдинга 15 декабря прошлого года для проведения аудита деятельности за 2017 год.