SOCAR получил около $303 млн дохода от ненефтегазового экспорта
Энергетика
- 31 октября, 2025
- 12:21
Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре экспортировало ненефтегазовую продукцию на сумму $302,8 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Сообщается, что это 2,26% меньше по сравнению с 9 месяцами 2024 года.
В целом за 9 месяцев 2025 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 7,7% и достиг $2,6 млрд.
