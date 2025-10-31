Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    SOCAR получил около $303 млн дохода от ненефтегазового экспорта

    Энергетика
    • 31 октября, 2025
    • 12:21
    SOCAR получил около $303 млн дохода от ненефтегазового экспорта

    Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре экспортировало ненефтегазовую продукцию на сумму $302,8 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Сообщается, что это 2,26% меньше по сравнению с 9 месяцами 2024 года.

    В целом за 9 месяцев 2025 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 7,7% и достиг $2,6 млрд.

