SOCAR получил около $303 млн дохода от ненефтегазового экспорта

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре экспортировало ненефтегазовую продукцию на сумму $302,8 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что это 2,26% меньше по сравнению с 9 месяцами 2024 года.

В целом за 9 месяцев 2025 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 7,7% и достиг $2,6 млрд.