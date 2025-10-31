İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:09
    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 302,8 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr sayında bildirilir.

    Bildirilir ki, bu, 2024-cü ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 7 milyon ABŞ dolları və ya 2,26 % azdır.

    Xatırladaq ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,7 % artaraq 2,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    SOCAR Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi qeyri-neft
    SOCAR получил около $303 млн дохода от ненефтегазового экспорта

    Son xəbərlər

    12:28
    Video

    Gündəmdə qırmızıdır!

    Biznes
    12:27

    Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatıb

    Xarici siyasət
    12:25

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    12:24

    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıb

    Energetika
    12:21

    Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idi

    Daxili siyasət
    12:20
    Foto

    Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilib

    Xarici siyasət
    12:17
    Foto
    Video

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:17

    Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb

    Region
    12:16

    Dələduzluq yolu ilə 12 min manatdan çox pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti