​SOCAR планирует увеличить глубину переработки нефти в этом году

На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева планируется увеличить глубину переработки нефти до 94,3% в этом году.

Как сообщает Report, это на 0,21% больше показателя 2018 года, также на 2,6% больше показателя 2017 года.

В 2018 году глубина переработки нефти составила 94,1%, в 2017 году - 91,9%, в 2016 году - 89,5%, в 2015 году - 91,4%, в 2014 году - 93,2%, в 2013 и 2012 годах - 92%, в 2011 и 2010 годах - 92,6%, в 2009 году - 91,6%, в 2008 году - 80,4%.

Отметим, что НПЗ имени Гейдара Алиева в основном, занимается переработкой азербайджанской нефти и производит до 40 видов нефтепродуктов. В настоящее время на заводе реализуется проект реконструкции и модернизации. В рамках этих работ годовая мощность завода увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн, а производимые дизель и бензин будут соответствовать стандартам "Евро-5".