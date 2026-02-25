Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 25 февраля, 2026
    • 14:04
    SOCAR планирует создать региональный промцентр совместно с Samsung E&A Co., Ltd.

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и южнокорейская Samsung E&A Co., Ltd. заключили Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

    По словам министра, в ходе встречи с президентом и главным исполнительным директором Samsung E&A Co., Ltd. Хонг Намкунгом были обсуждены возможности расширения партнерства и сотрудничества в энергетической сфере.

    Документ предусматривает изучение перспектив сотрудничества в области повышения эффективности энергетических активов, локализации производства, создания регионального промышленного центра, развития человеческого капитала и декарбонизации.

    Реализация документа также имеет значение с точки зрения интеграции местных компаний в глобальную цепочку добавленной стоимости.

    SOCAR "Samsung E&A Co., Ltd." ilə regional sənaye mərkəzinin yaradılmasını planlaşdırır
    Фото
    SOCAR and Samsung E&A ink memorandum

