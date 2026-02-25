İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    SOCAR "Samsung E&A Co., Ltd." ilə regional sənaye mərkəzinin yaradılmasını planlaşdırır

    Energetika
    • 25 fevral, 2026
    • 13:35
    SOCAR Samsung E&A Co., Ltd. ilə regional sənaye mərkəzinin yaradılmasını planlaşdırır

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Cənubi Koreyanın "Samsung E&A Co., Ltd." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Samsung E&A Co., Ltd." şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Honq Namkunq ilə enerji sahəsində tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları barədə müzakirələr aparılıb.

    Sənəd enerji aktivlərinin səmərəliliyinin artırılması, istehsalın lokallaşdırılması, regional sənaye mərkəzinin yaradılması, insan kapitalının inkişafı və karbonsuzlaşma üzrə əməkdaşlıq perspektivlərinin araşdırılmasını nəzərdə tutur", - M. Cabbarov qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, sənədin icrası yerli şirkətlərin qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyası baxımından da əhəmiyyət daşıyır.

    SOCAR Samsung E&A Co., Ltd. ilə regional sənaye mərkəzinin yaradılmasını planlaşdırır
    SOCAR Samsung E&A Co., Ltd. ilə regional sənaye mərkəzinin yaradılmasını planlaşdırır
    SOCAR Samsung E&A Co., Ltd. ilə regional sənaye mərkəzinin yaradılmasını planlaşdırır

    SOCAR "Samsung E&A Co., Ltd." Mikayıl Cabbarov
    Foto
    SOCAR планирует создать региональный промцентр совместно с Samsung E&A Co., Ltd.
    Foto
    SOCAR and Samsung E&A ink memorandum

    Son xəbərlər

    14:49

    Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    14:49

    TBMM-nin komitə sədri Türkiyə-Ermənistan normallaşmasının şərtini bir daha bəyan edib

    Region
    14:47

    "Moody's" Azərbaycanın ÜDM artımının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    14:44

    Azərbaycandan turist axını 1 %-dən çox azalıb

    Turizm
    14:43

    Fuat Oktay: Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasında əlaqələri gücləndirəcək

    Region
    14:39

    "Forfinance" fəaliyyətinin ilk ilini zərərlə başa vurub

    Maliyyə
    14:37

    Anar Əliyevin Qobustanda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    14:35

    "Merkuri" BOKT-un istiqrazlarına 50 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:32

    Qazax şəhəri sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti