    МВД Кубы: Задержанные на катере из США планировали устроить теракт

    • 26 февраля, 2026
    • 07:13
    МВД Кубы: Задержанные на катере из США планировали устроить теракт

    Министерство внутренних дел Кубы установило личности участников перестрелки с катером у берегов острова, все они были кубинцами, проживающими в США.

    Как передает Report, об этом в Facebook сообщили представители ведомства.

    Согласно информации, задержанные планировали террористическую диверсию.

    На борту катера, зарегистрированного во Флориде, указали в МВД, находились десять вооруженных кубинцев. При задержании у них были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства и бронежилеты. На допросах задержанные признались в намерениях совершить теракт.

    "Большинство из них имеет преступное прошлое. Расследование продолжается",- говорится в сообщении.

    МВД Кубы заявляло, что катер из Флориды под американским флагом вошел в территориальные воды страны. Экипаж судна открыл стрельбу по кубинским пограничникам. Четыре человека, находившиеся на американском катере, были убиты, еще шестеро ранены. Кроме того, был ранен один из сотрудников погранслужбы Кубы.

