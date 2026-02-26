МВД Кубы: Задержанные на катере из США планировали устроить теракт

Министерство внутренних дел Кубы установило личности участников перестрелки с катером у берегов острова, все они были кубинцами, проживающими в США.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщили представители ведомства.

Согласно информации, задержанные планировали террористическую диверсию.

На борту катера, зарегистрированного во Флориде, указали в МВД, находились десять вооруженных кубинцев. При задержании у них были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства и бронежилеты. На допросах задержанные признались в намерениях совершить теракт.

"Большинство из них имеет преступное прошлое. Расследование продолжается",- говорится в сообщении.

МВД Кубы заявляло, что катер из Флориды под американским флагом вошел в территориальные воды страны. Экипаж судна открыл стрельбу по кубинским пограничникам. Четыре человека, находившиеся на американском катере, были убиты, еще шестеро ранены. Кроме того, был ранен один из сотрудников погранслужбы Кубы.