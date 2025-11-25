Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    SOCAR планирует развивать месторождение "Бахар"

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 11:36
    SOCAR планирует развивать месторождение Бахар

    Морское месторождение "Бахар" имеет большой потенциал, и мы будем его развивать.

    Как передает "Report", об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов на "Технической конференции SPE Каспий", проходящей в Баку.

    По его словам, в настоящее время главный вопрос заключается в использовании существующих активов: "Это вопрос номер один. Второй важный вопрос - новые участки. Это наши возможности для повторного развития. Прекрасным примером в этом смысле является месторождение "Бахар". Действительно проделана отличная работа с точки зрения понимания подземной ценности этого месторождения".

    Он отметил, что для SOCAR приоритетным вопросом является расширение границ коэффициента добычи.

    Как сообщалось, SOCAR и американская компания SLB (бывшая Schlumberger) в октябре 2025 года договорились о партнерстве для повторной разработки месторождений Бахар и Гум-Дениз в азербайджанском секторе Каспия. Это партнерство предусматривает определение перспективных зон добычи, разработку всестороннего моделирования резервуаров и проектирование программ скважин и буровых установок для поддержки схемы ранней добычи (EPS) на этих месторождениях.

    По данным ГНКАР, проект будет играть важную роль в долгосрочной стратегии ГНКАР по увеличению нефтедобычи и продлению срока эксплуатации зрелых морских активов.

    Газовое месторождение Бахар введено в разработку в 1969 году.

    Ранее разработка месторождений Бахар и Гум-Дениз велась на основе подписанного SOCAR с Bahar Energy Ltd. (BEL, на 100% принадлежит американской Greenfields Petroleum Corporation) в декабре 2009 года соглашения о разведке, реабилитации, разработке и долевому распределению добычи (СРП) с морского блока Бахар, включающего месторождения Бахар и Гум-Дениз. Доля BEL в СРП составляла 80%, SOCAR - 20%. Контракт был подписан на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

    месторождение "Бахар" газ разработка месторождений SOCAR
    Лента новостей