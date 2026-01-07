Венесуэла объявила семидневный траур в память о погибших при защите страны

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в честь молодых людей, которые погибли, защищая республику и президента Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом Д. Родригес заявила в эфире телеканала VTV.

"Я приняла решение объявить семидневный траур - в честь, во славу и с признательностью молодым женщинам и мужчинам, которые погибли, отдав свою жизнь, защищая Венесуэлу и защищая президента Николаса Мадуро", - сказала она.

По её словам, объявление траура связано с гибелью молодых людей, которых власти называют "мучениками", павшими при защите страны "ради высших ценностей республики". Вице-президент подчеркнула необходимость сохранения внутреннего мира и вновь призвала к прекращению давления и нападок на Венесуэлу.