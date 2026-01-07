Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Венесуэла объявила семидневный траур в память о погибших при защите страны

    • 07 января, 2026
    • 06:18
    Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в честь молодых людей, которые погибли, защищая республику и президента Николаса Мадуро.

    Как передает Report, об этом Д. Родригес заявила в эфире телеканала VTV.

    "Я приняла решение объявить семидневный траур - в честь, во славу и с признательностью молодым женщинам и мужчинам, которые погибли, отдав свою жизнь, защищая Венесуэлу и защищая президента Николаса Мадуро", - сказала она.

    По её словам, объявление траура связано с гибелью молодых людей, которых власти называют "мучениками", павшими при защите страны "ради высших ценностей республики". Вице-президент подчеркнула необходимость сохранения внутреннего мира и вновь призвала к прекращению давления и нападок на Венесуэлу.

    Venesuelada yeddi günlük matəm elan edilib

