SOCAR планирует проведение разведочных работ за рубежом

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) получила предложения по разработке углеводородных запасов из ряда зарубежных стран. Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде: "Мы имеем множество предложений из стран Африки. В ближайшее время возможно проведение работ с Ираном. Мы можем работать и с Вьетнамом. До сих пор мы основательно не занимались этим".

Х.Юсифзаде отметил, что изменение стоимости нефти на мировом рынке не окажет влияние на инвестиционную политику и рабочий план SOCAR, и не приведет к сокращению средств на добычу, бурение и разведочные работы.

"Цены на нефть всегда менялись волнообразно. В 1994 году при подготовке "Контракта века" нефть стоила 16 долларов за баррель. Цены меняются в соответствии с мировыми событиями, и это не оказывает влияние на SOCAR. Мы не сократим ни копейки из средств, выделенных на добычу нефти, бурение и разведочные работы. Возможно, мы сократим текущие расходы. Мы ставили целью сдать 8,3 млн. нефти, значит, столько же и сдадим. Мы 3 года стабильно держим эту цифру. Основные контракты не пострадают, но второстепенные, возможно, будут приостановлены".

Что касается Южного газового коридора, официальный представитель компании подчеркнул, что нет никаких задержек в реализации проекта, и каждое государство-участник выполняет свои обязательства: "Выполнено примерно 20% работ по Южному газовому коридору, приняты решения. Все государства согласны на продолжение работ. Как вы знаете, в 2018 году будет сдан в эксплуатацию TANAP, в 2019-2020 годах - TAP".

Комментируя планы SOCAR по приобретению доли акций греческой компании DESFA, Х.Юсифзаде отметил, что этот проект выгоден азербайджанской стороне: "Вы знаете о ситуации в Греции, сейчас сменилось правительство. Новое правительство вновь пересматривает деятельность прежнего правительства. Наверное, вопрос будет решен".

Х.Юсифзаде добавил, что запасы азербайджанской нефти оцениваются в 4 млрд. тонн: "Подтвержденные запасы азербайджанской нефти составляют 2 млрд. тонн, перспективные запасы - 2 млрд. тонн. В целом, это 4 млрд. тонн. В том числе, Азербайджан имеет в запасе 6 трлн. кубометров газа, из которых 2,55 трлн. кубометров - подтвержденные запасы, остальные - перспективные. В целом, в нашей стране имеется 6 трлн. кубометров газа, 4 млрд. тонн конденсата, что в сумме составляет 10 млрд. тонн".