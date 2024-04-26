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Нефть марки Brent подорожала до 89,35 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 89,35 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после роста в последние часы торгов накануне.
Энергетика
26 апреля 2024 г. 09:39
Нефть марки Brent подорожала до 89,35 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после роста в последние часы торгов накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 89,35 доллара за баррель. Это на 0,34 доллара (0,38%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

В четверг эти контракты выросли в цене на 0,99 доллара (1,1%) до 89,01 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,29 доллара (0,35%) и составили 83,86 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 0,76 доллара (0,9%), до 83,57 доллара за баррель.

Днем ранее Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

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Версия на английском языке Brent oil rises to $89.35 per barrel

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