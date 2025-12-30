SOCAR открыла 3 новые автозаправки в Румынии

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Румынии 3 новые автозаправочные станции.

Как сообщает Report, открыла АЗС в регионах Сэлаж, Сучава и Сату-Маре.

Таким образом, дочерняя компания SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum SA - расширила сеть автозаправочных станций до 91.

Генеральный директор SOCAR Petroleum SA Рамин Алиев заявил, что SOCAR продолжает расширять свою сеть АЗС в Румынии, успешно реализуя инвестиционные проекты.

"2025 год стал для SOCAR успешным. Мы расширили нашу сеть автозаправочных станций в Румынии. В этом году мы планировали открыть 9 новых станций, но заканчиваем год с 14 станциями. У нас амбициозный план - превысить отметку в 100 станций к 2026 году. Наша цель - дальнейшее укрепление позиций SOCAR на топливном рынке Румынии", - отметил он.