Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    SOCAR открыла 3 новые автозаправки в Румынии

    Энергетика
    • 30 декабря, 2025
    • 16:08
    В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Румынии 3 новые автозаправочные станции.

    Как сообщает Report, открыла АЗС в регионах Сэлаж, Сучава и Сату-Маре.

    Таким образом, дочерняя компания SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum SA - расширила сеть автозаправочных станций до 91.

    Генеральный директор SOCAR Petroleum SA Рамин Алиев заявил, что SOCAR продолжает расширять свою сеть АЗС в Румынии, успешно реализуя инвестиционные проекты.

    "2025 год стал для SOCAR успешным. Мы расширили нашу сеть автозаправочных станций в Румынии. В этом году мы планировали открыть 9 новых станций, но заканчиваем год с 14 станциями. У нас амбициозный план - превысить отметку в 100 станций к 2026 году. Наша цель - дальнейшее укрепление позиций SOCAR на топливном рынке Румынии", - отметил он.

