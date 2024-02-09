SOCAR: Открытие Зангезурского коридора создаст множество возможностей для самой Армении

Открытие Зангезурского коридора поспособствует обеспечения среднесрочной и долгосрочной стабильности в регионе.

Открытие Зангезурского коридора поспособствует обеспечению среднесрочной и долгосрочной стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльчин Агакишиев на конференции IADS Drilling Caspian в Баку.

Он подчеркнул, что открытие коридора поспособствует экономическому процветанию и создаст множество возможностей для самой Армении: "Это также позволит нам, вместе с Грузией, конкурировать за международный трафик, увеличить объем операций в этой сфере и положить конец конфликтам, установив мир и стабильность в регионе. Это важно с точки зрения экономического роста и создания новых рабочих мест".