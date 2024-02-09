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SOCAR: Открытие Зангезурского коридора создаст множество возможностей для самой Армении

SOCAR: Открытие Зангезурского коридора создаст множество возможностей для самой Армении Открытие Зангезурского коридора поспособствует обеспечения среднесрочной и долгосрочной стабильности в регионе.
Энергетика
9 февраля 2024 г. 14:56
SOCAR: Открытие Зангезурского коридора создаст множество возможностей для самой Армении

Открытие Зангезурского коридора поспособствует обеспечению среднесрочной и долгосрочной стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльчин Агакишиев на конференции IADS Drilling Caspian в Баку.

Он подчеркнул, что открытие коридора поспособствует экономическому процветанию и создаст множество возможностей для самой Армении: "Это также позволит нам, вместе с Грузией, конкурировать за международный трафик, увеличить объем операций в этой сфере и положить конец конфликтам, установив мир и стабильность в регионе. Это важно с точки зрения экономического роста и создания новых рабочих мест".

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Версия на английском языке SOCAR: 'With opening of Zangazur Corridor, we can compete with Georgia for international traffic on regional scale'
Версия на азербайджанском языке SOCAR: "Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Gürcüstanla regional miqyasda beynəlxalq trafik üçün rəqabət apara bilərik"

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