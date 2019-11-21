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SOCAR откроет новую АЗС в Грузии в декабре

​SOCAR откроет новую АЗС в Грузии в декабре

В следующем месяце будет открыта большая многофункциональная автозаправочная станция (АЗС) вблизи населенного пункта Терджола, на главной автомагистрали от таможенно-пропускного поста "Сыныг Керпю" до Батуми.

Об этом сообщил Report гендиректор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По его словам, это будет третий по счету крупный комплекс под брендом SOCAR на указанной автомагистрали: "В Грузии строятся новые дороги. Дорога, которая ранее считалась главной, становится второстепенной после строительства новой. Мы вынуждены закрывать или ограничить работу АЗС, которые могут потерять свою актуальность".

М.Мамедов отметил, что здесь возникают другие приоритеты: "В ближайшее время Грузия объявит тендер на открытие новой многофункциональной АЗС на территории Аджарии. Мы примем участие в этом тендере. Основная цель этих автозаправочных станций в том, чтобы создать условия для отдыха клиентов. Продажа топлива второстепенна".

Он отметил, что в настоящее время в Грузии работает 114 автозаправочных станций под брендом SOCAR.

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