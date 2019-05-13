SOCAR открыл заправки на воде в Киеве и Одессе

С началом сезона навигации Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) запустила в работу два нефтеналивных бункеровщика – водные АЗК, предназначенные для заправки судов малых и средних размеров.

Как сообщает Report об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Один из АЗК расположен в Киеве, на территории парка "Муромец", второй – в Одесской области, в акватории яхт-клуба "Совиньон". На водных АЗК SOCAR будет предлагаться то же самое топливо, что и на стационарных АЗК SOCAR.

Отметим, что компания SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через SOCAR Energy Ukraine. Компания была создана 17 декабря 2009 года. Основная деятельность компании состоит в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой продаже природного газа и авиационного топлива.