SOCAR отгрузил первую партиию нефти для Беларуси

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила из турецкого порта Джейхан первую танкерную партию нефти для Беларуси объемом 90 тысяч тонн.

Как сообщил Report замначальника Управления по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Беларуси объемом 90 тысяч тонн", - сказал представитель SOCAR.

И.Ахмедов отметил, что вторую партию нефти планируется отправить ориентировочно 20 марта из грузинского порта Супса. Ее объем составит 85 тысяч тонн.

В конце февраля "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тысяч тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Беларусь, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.